Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 433 подписчика

Собянин: до конца года «МЭШ» планируется внедрить в 11 регионах России

Собянин: до конца года «МЭШ» планируется внедрить в 11 регионах России

Проект «Московская электронная школа» («МЭШ») планируют до конца года внедрить в 11 регионах России. Об этом сообщил мэр Москвы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии