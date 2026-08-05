Собянин: до конца года «МЭШ» планируется внедрить в 11 регионах России

Проект «Московская электронная школа» («МЭШ») планируют до конца года внедрить в 11 регионах России. Об этом сообщил мэр Москвы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.
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