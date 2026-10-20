В Ялте на территории троллейбусного парка на Южнобережном шоссе обрушилась подпорная стена. Причиной стали паводковые воды, уровень воды на этом участке достигает 50 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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