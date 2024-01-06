Западные эксперты пытаются угадать тактические приоритеты СВО на ближайшие недели Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Российская армия начала 2024 год с уверенного наступления на нескольких тактических направлениях, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
ISW: Русские вернули Работино, берут Георгиевку и идут на Часов Яр
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Это всё пока тактические успехи - что-бы их превратить в стратегические, необходимо блокировать работу низкоорбитальной спутниковой группировки, которую раз в неделю янки обновляют запусками из Румынии. Я смею предложить встречные запуски на чуть более высокой орбите с генераторами помех в каждом нашем спутнике - это не даст нам преимущества в осведомлённости, но и противная сторона окажется без оперативной стратегической информации, столь критичной для работы штабов всех уровней.
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