Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

Обстрел Украиной пляжа в Севастополе ракетами ATACMS — это терроризм и акт войны со стороны США, заявил 26 июня независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети Х, прокоментировав видеозапись трагедии.