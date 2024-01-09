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1 киловатт по 230 р, а GPS-сигнал кто-то глушит. Санта-Клаус обобрал финнов

1 киловатт по 230 р, а GPS-сигнал кто-то глушит. Санта-Клаус обобрал финнов

Те финны, которые в прошлом году сражались с соседями за дрова и один за другим закрывали свои кафешки, миниотели или что-то посерьезнее - наверное, думали, что это - все, это - дно, из которого им уже никогда не выбраться.

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