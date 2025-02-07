Безналичная оплата в общественном транспорте не заменит расчеты наличными

Глава Минтранса Российской Федерации Роман Старовойт проинформировал о том, что в метро, автобусах и троллейбусах в разных частях державы в обозримом будущем будут всё активнее вводить безналичные способы оплаты.
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