Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    чук-гек, 1200 еврейских денег в латвии получают не более 5 % всех пенсов, а 50-60% пенсов курляндии получают 300-500 ...Беженец из Латвии...
  • чак
    С этого гадюшника надо было выписать штраф 100 млнПетербургская ком...
  • чак
    Фуфло. Пенсионер в Латвии получат 1200 евро (тот кто работал). 1 евро = 100 руб итого 120 000 руб. И посчитайте все в...Беженец из Латвии...

Безналичная оплата в общественном транспорте не заменит расчеты наличными

Глава Минтранса Российской Федерации Роман Старовойт проинформировал о том, что в метро, автобусах и троллейбусах в разных частях державы в обозримом будущем будут всё активнее вводить безналичные способы оплаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх