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«Барселона» хотела подписать экс-игрока «Реала» Джеффри Тэйлора, недавно перешедшего в литовский «Вулвз»

Главный тренер литовского «Вулвз» Римас Куртинайтис раскрыл детали недавнего перехода форварда Джеффри Тэйлора в команду.

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