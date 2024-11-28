"Удовлетворены, но не успокаиваемся". Глава алтайской "Единой России" об итогах года

В партии уверены: 2024-й был плодотворным Выборы президента и местных депутатов, поддержка СВО, новые законы для улучшения жизни для людей, новые члены партии – эти и другие вопросы члены "Единой России" обсудили на XXXIV конференции реготделения вечером 27 ноября.