"Удовлетворены, но не успокаиваемся". Глава алтайской "Единой России" об итогах года

В партии уверены: 2024-й был плодотворным Выборы президента и местных депутатов, поддержка СВО, новые законы для улучшения жизни для людей, новые члены партии – эти и другие вопросы члены "Единой России" обсудили на XXXIV конференции реготделения вечером 27 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии