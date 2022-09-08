РЕН ТВ

195 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Пусть вводят санкции против как можно большего числа стран-таким образом США самоизолируется от всего мираСША ввели санкции...
  • Эльдар Алиев
    🙏👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺Бойцы СОБРа и Рос...
  • Николаевна
    Да по ней психушка плачетСоседи о ведущей ...

У ведущих каналов в соцсетях Пономарева* проходят обыски - источник

У ведущих каналов в соцсетях Пономарева* проходят обыски - источник

Serg Glovny/Zuma\TASS Источник в правоохранительных органах сообщил РЕН ТВ, что в квартирах администраторов каналов "Утро февраля" в Telegram и YouTube, принадлежащих экс-депутату Государственной думы РФ Илье Пономареву*, следствие проводит обыски.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх