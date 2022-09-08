У ведущих каналов в соцсетях Пономарева* проходят обыски - источник

Serg Glovny/Zuma\TASS Источник в правоохранительных органах сообщил РЕН ТВ, что в квартирах администраторов каналов "Утро февраля" в Telegram и YouTube, принадлежащих экс-депутату Государственной думы РФ Илье Пономареву*, следствие проводит обыски.