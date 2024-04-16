Зампред правительства Дмитрий Чернышенко призвал ИТ-отрасль на конференцию ЦИПР

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя правительства, провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации, где были представлены итоги рейтинга лидеров в этой области.
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