Жизнь мечты. Как Джордж Клуни скупает элитные дома, раздает друзьям миллионы долларов и гоняет на байке в 63 года?

Американский актер, режиссер и бизнесмен Джордж Клуни сорвал джекпот во многих отношениях. Он построил головокружительную карьеру в киноиндустрии, основал процветающий бизнес, обзавелся недвижимостью в самых красивых уголках планеты и стал главой счастливой семьи.
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