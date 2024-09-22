Жизнь мечты. Как Джордж Клуни скупает элитные дома, раздает друзьям миллионы долларов и гоняет на байке в 63 года?

Американский актер, режиссер и бизнесмен Джордж Клуни сорвал джекпот во многих отношениях. Он построил головокружительную карьеру в киноиндустрии, основал процветающий бизнес, обзавелся недвижимостью в самых красивых уголках планеты и стал главой счастливой семьи.