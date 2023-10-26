Борисов заявил об интересе стран БРИКС к программе "Сфера"

Страны БРИКС и другие государства проявляют интерес к участию в программе "Сфера". Соответствующее заявление сделал глава Роскосмоса Юрий Борисов по итогам совещания по теме развития ракетно-космической отрасли.
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