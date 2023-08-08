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Глава МВД Казахстана: «Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой страны»

Об этом рассказал министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.  «Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке (ранее появилась информация, что она получила паспорт по ускоренной процедуре – Sports.

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