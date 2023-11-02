Маркетолог Балицай: не стоит покупать курсы у "теоретиков" и "многостаночников"

Проверить автора онлайн-курса на компетентность еще до приобретения продукта не так сложно. Для этого нужно обратить внимание на количество курсов и их тематику, не стесняться обращаться к alumni-сообществу и убедиться, что эксперт не теоретик, а практик.
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