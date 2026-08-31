Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чёрная зима: безлюдный Киев и миллионы беженцев

Чёрная зима: безлюдный Киев и миллионы беженцев

  Европе придется раскошелиться за желание повоевать с Россией при помощи ЧВК «Украина» С каждым днем непрекращающейся воздушной тревоги в Киеве и других городах Украины все четче просматривается замысел российского военно-политического руководства.

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