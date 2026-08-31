Европе придется раскошелиться за желание повоевать с Россией при помощи ЧВК «Украина» С каждым днем непрекращающейся воздушной тревоги в Киеве и других городах Украины все четче просматривается замысел российского военно-политического руководства.
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