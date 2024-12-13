Когда в конце рабочей недели устал, но не до конца. Авария возле х. Ивановский, не доезжая Панфилово.
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Когда в конце рабочей недели устал, но не до конца. Авария возле х. Ивановский, не доезжая Панфилово.