Чемпион мира по быстрым шахматам приедет в Иркутск

Иркутск готовится к настоящему шахматному фестивалю – с 9 по 11 февраля в городе пройдет открытый областной турнир по быстрым шахматам «Зимний Кубок Байкала», сообщает министерство спорта Иркутской области.
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