В США вновь стали обсуждать мрачные сценарии ядерной войны с Россией

В США предметом активного обсуждения с подачи такого все еще довольно значимого издания, как Newsweek, стал самый мрачный сценарий полномасштабного обмена ядерными ударами между США и Россией, при котором число погибших только в первые часы конфликта оценивается как «более 90 миллионов».