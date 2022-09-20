FiNE-NEWS

1 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    А Херсонская? ДНР и ЛНР? Это уже как  решенный вопрос?  А полная демилитаризация и денацификация? С этим как? Опять д...Военкор предложил...
  • лина любимцева
    Пенсионные  деньги уже давно разворовываются...Хищение прошло по...
  • валерий лисицын
    Долбить их надо круглые сутки без перерывов на перекур .Ударные дроны «Ге...

В США вновь стали обсуждать мрачные сценарии ядерной войны с Россией

В США вновь стали обсуждать мрачные сценарии ядерной войны с Россией

В США предметом активного обсуждения с подачи такого все еще довольно значимого издания, как Newsweek, стал самый мрачный сценарий полномасштабного обмена ядерными ударами между США и Россией, при котором число погибших только в первые часы конфликта оценивается как «более 90 миллионов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх