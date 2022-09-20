В США вновь стали обсуждать мрачные сценарии ядерной войны с Россией

В США предметом активного обсуждения с подачи такого все еще довольно значимого издания, как Newsweek, стал самый мрачный сценарий полномасштабного обмена ядерными ударами между США и Россией, при котором число погибших только в первые часы конфликта оценивается как «более 90 миллионов».
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