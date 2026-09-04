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Мбаппе не забил пенальти «Бетису» – Вальес отразил удар. ВАР проверял эпизод на предмет забегания игроков в штрафную, но не дал перебить 11-метровый

Форвард « Реала » Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче с « Бетисом ». Мадридцы в гостях уступили команде из Севильи (0:1) в 4-м туре Ла Лиги .

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