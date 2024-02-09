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В ЕС предложили способ мирного урегулирования конфликта на Украине

В ЕС предложили способ мирного урегулирования конфликта на Украине

Politico: стратегия сдерживания может стать основой мира на Украине Стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России странами Европейского союза (ЕС) может стать основой мира на Украине, так как позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики.

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