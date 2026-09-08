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ТАСС

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В БПС заявили о попытках ВСУ наладить разрушенную логистику за счет "Бабы-яги"

В БПС заявили о попытках ВСУ наладить разрушенную логистику за счет "Бабы-яги"

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Логистика Вооруженных сил Украины на ореховском направлении существенно нарушена, из-за работы российских войск беспилотных систем, поэтому доставку приходится осуществлять на мультикоптерах "Баба-яга".

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