Комнатное растение Альпиния (Alpinia)

Альпиния, чьей родиной является побережье Тихого океана, - новинка для цветоводов Европы. Выращивать ее берутся лишь опытные специалисты, поскольку растение хорошо себя чувствует в так называемых "тропических окнах", где круглогодично можно поддерживать высокую температуру и влажность.