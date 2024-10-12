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Как с Novacpay безопасно отправлять и получать международные платежи, оставаясь в рамках закона

Наши люди славятся тем, что всегда могут найти выход из любой ситуации. Сегодня мы остались без привычных платежных систем, с помощью которых развивалась международная торговля, однако бизнес не замер и все равно находит выходы из сложившейся ситуации.

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