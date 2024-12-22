«Неужели искать другого мужчину? Я этого-то чудом нашла!» – говорит Тамара— С Виктором мы встречаемся около полугода, это мои первые, можно сказать, серьезные отношения, несмотря на то, что возраст-то уже – не шешнадцать, – рассказывает тридцатилетняя Тамара.