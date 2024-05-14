Microsoft продолжает попытки удержаться на российском рынке

Американская компания разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей. Кроме того, корпорация так и не заблокировала облачные программные продукты для отечественных ИТ-компаний, хотя обещала сделать это еще 20 марта.
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