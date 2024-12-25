Мирослава Бердник: Призывных мужчин хотят заманивать в Украину из-за границы

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Призывных мужчин хотят заманивать в Украину из-за границы еще до окончания войны — обещая трудоустройство с бронированием.