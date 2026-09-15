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ТАСС

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Жителя Херсонской области осудили за шпионаж и хранение СВУ

Жителя Херсонской области осудили за шпионаж и хранение СВУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя за шпионаж для военной разведки Украины и хранение взрывных устройств для терактов.

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