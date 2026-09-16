Немецкий дух и китайское «сердце»: обзор обновленного BMW F 900 XR

BMW F 900 XRЦена: от 1 500 000 р.В продаже: с 2025 г. Все хотят кроссоверы! И в BMW поняли это вовремя, показав сначала S 1000 XR, представлявший из себя приподнятый спортбайк с вертикальной посадкой, а позже сделали и F 900 XR, разделивший ….
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