Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Nissan планирует производить два типа электромобилей на британском заводе

Nissan планирует производить два типа электромобилей на британском заводе

Японская компания Nissan Motor намерена производить два типа электромобилей на своем британском заводе, планируя сделать громкое объявление, которое премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как ожидается, будет нахваливать как победу для находящейся в боевой готовности отрасли страны, пишет Bloomberg.

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