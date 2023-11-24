Nissan планирует производить два типа электромобилей на британском заводе

Японская компания Nissan Motor намерена производить два типа электромобилей на своем британском заводе, планируя сделать громкое объявление, которое премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как ожидается, будет нахваливать как победу для находящейся в боевой готовности отрасли страны, пишет Bloomberg.