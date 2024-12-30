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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне

«Сегодня, 30 декабря, команда возобновила тренировки после небольшой паузы. Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений», – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

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