Скончался 31-летний боец, чемпион Fight Nights Григорий Пономарев: причина

Не стало бывшего чемпиона Fight Nights Григория Пономарева. Совсем недавно ему исполнился 31 год.Не стало бывшего чемпиона Fight Nights Григория Пономарева.
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