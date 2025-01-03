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Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»

«В Ирландии нет бойцов, ребят. Давайте быть честными. Сколько бойцов из Ирландии вы назовете? Пол Хьюз и Конор Макгрегор, а кто еще? У них нет бойцов.

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