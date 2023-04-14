Инфореактор

1 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Центробанк - это антироссийская организация, которая по указке амеров уничтожает рубль... Все эти " фантиковые банкир...Центробанк объясн...
  • Ира
    От кормушки убежали, презрительно задрав куцые хвосты, но "кушать хоцеца"... И всем их "принципам" сразу грош цена, к...Актриса Яна Попла...
  • Марина Петрова
    И к зеркалу подходить не обязательно, ясно, что однозначно-говно.Журналист Шахназа...

Рогов сообщил о взрывах в контролируемой Киевом части Запорожья

Рогов сообщил о взрывах в контролируемой Киевом части Запорожья

Серия взрывов прогремела на территории Запорожья в ночь на 14 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией!» Владимир Рогов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх