Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

￼Слепые «распознают» лица при помощи слуха той же областью мозга, что и зрячие

￼Слепые «распознают» лица при помощи слуха той же областью мозга, что и зрячие

Один из ключевых способов изучения работы мозга человека – это изучение патологий. В журнале PLOS One вышла любопытнейшая статья, в которой авторы задались вопросом: как будет распознавать изображения, закодированные звуками мозг слепых.

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