Даже расчет не помогает. Антироссийский союз Польши и Украины рухнул

Виктор Луговой

Отметим себе лишний раз обидчивость поляков, заступающую в политический кластер. От ить как у них с хiхлами: дружба дружбой - а кабачок брось. Если так дальше пойдёт, не пришлось бы нам реку в Туле переименовывать.