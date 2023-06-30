Мятеж – как отрыжка коктейля из госслужбы и коммерческого захапа.

В брошюре «Философия политэкономической справедливости» в главе «Государственная служба» в свете четвёртой аксиомы (…прогресс, развитие человечества, возникновение всё новых и новых технологий в производстве товаров и услуг идут рука об руку с разделением труда…) обращается внимание на разделение труда между коммерческой частью общества, которая занята извлечением прибыли из производства товаров и услуг, и государственной службы, занятой охранением общества от стихийных и рукотворных бед.