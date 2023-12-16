"Зулейху, открывшую глаза" аттестовали в дворники

Оскандалившуюся в Латвии Хаматову отправили убирать снег и копать пруд: «Театр — это не ее» Заявившись в 2022 году с критикой в адрес СВО и тайно покинув Россию, Чулпан Хаматова по сути бросила любимого зрителя, благотворительный фонд с его подопечными и круг ближайших друзей.
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