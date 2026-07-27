Читинцам порекомендовали мыться после посещения пляжа на Кеноне

Отдых на городском пляже Читы может обернуться проблемами со здоровьем. Санитарные врачи предупредили, что песок на пляжной зоне озера Кенон не соответствует гигиеническим нормам, а значит, контакт с ним может быть небезопасен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии