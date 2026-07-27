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Читинцам порекомендовали мыться после посещения пляжа на Кеноне

Читинцам порекомендовали мыться после посещения пляжа на Кеноне

Отдых на городском пляже Читы может обернуться проблемами со здоровьем. Санитарные врачи предупредили, что песок на пляжной зоне озера Кенон не соответствует гигиеническим нормам, а значит, контакт с ним может быть небезопасен.

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