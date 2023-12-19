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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин поручил подготовить предложения о расширении международного спортивного сотрудничества

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству. «В целях обеспечения свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, содействия ее деполитизации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить: доклад, отражающий роль негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и новые концептуальные подходы к развитию деятельности таких организаций, а также проект комплекса соответствующих мер; предложения о расширении равноправного многостороннего международного спортивного сотрудничества, развитии новых форматов и перспективных организационно-правовых форм такого сотрудничества; предложения о рациональном и эффективном взаимодействии общероссийских спортивных федераций по отдельным видам спорта с соответствующими международными спортивными федерациями; предложения о комплексном совершенствовании законодательных и иных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области физической культуры и спорта», – говорится в документе на сайте Кремля.

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