Севший в поле самолёт показал, что пилотам нужно новое обучение. Рекомендацию дала Росавиация

Росавиация порекомендовала провести дополнительное обучение пилотов после ЧП с A-320.Ситуация с севшим в поле самолётом А-320 "Уральских авиалиний" показала, что пилотам стоит организовать дополнительное обучение.
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