В РФС ответили на вопрос, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за товарищеские матчи

В РФС дали понять, что заплатили Камеруну за товарищеский матч около полумиллиона евро. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за товарищеские матчи.
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