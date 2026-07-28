Самое мощное за 10 лет землетрясение произошло в Японии. На острове Кюсю произошли землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1.
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Самое мощное за 10 лет землетрясение произошло в Японии. На острове Кюсю произошли землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1.
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