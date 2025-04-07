Раскопки в Храме Гроба Господня подтвердили факты из Евангелия от Иоанна

В ходе реставрационных работ в храме Гроба Господня археологи сделали значимое открытие. Под каменными плитами XIX века были обнаружены признаки существования зеленой зоны, датируемой рубежом I века до нашей эры – I веком нашей эры.
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