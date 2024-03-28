Три автобуса поменяют маршруты с 1 апреля в Петербурге

Маршруты изменятся у автобусов №90, №143 и №198, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Автобус №90 для удобства жителям ЖК "Зеленый квартал" будет заезжать вглубь жилого комплекса до улицы Струве, Меридианной улицы и Орбитальной улицы.