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Закон, порядок, государство

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Понтонно-мостовое подразделение группировки войск «Запад» провело тренировку по организации понтонной переправы через реку в тыловом районе специальной военной операции

Понтонно-мостовое подразделение группировки войск «Запад» провело тренировку по организации понтонной переправы через реку в тыловом районе специальной военной операции

Развертывание понтонной переправы проводится с целью совершенствования навыков военнослужащих при выполнении боевых задач в различных условиях обстановки, в том числе при необходимости форсирования водных преград.

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