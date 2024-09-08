ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛАСТЬ В РОССИИ. КОМУ ВЫГОДНО ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В ХАЛИФАТ

МП

Михаил Пантюхин

Эта едрисня уже ржавых привечает!!!??? Интересно, сколько этот мастурбек заплатил за вступление в ЕР??? Судам за снятие ОТЛИЧНОГО РУССКОГО ПАРНЯ ВОЛОНТЕРА!!!???? И ещё интересно, а бабло, на которое этот ржавый из сразии покупает особоозабоченных чинуш Питера откуда взял!!!??? Я уверен, это наркотрафик из Афганистана и через Узбекистан, и не нужно говорить что в ЕР он попал за "красиФФые" узкие глазки!!!! Власть, полиция и т д если не выгонят эту лоббшоблу вместе со ржавыми, это сделает НАСТОЯЩИЙ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!!!! НАМ НЕ НУЖНЫ "КРОКУСЫ"!!!!!!!!!