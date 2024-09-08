ВАДИМ ЕГОРОВ Ещё вчера они контролировали бизнес соотечественников на рынках, а сегодня баллотируются в депутаты разных уровней, ещё вчера выдавливали с денежных мест русских бабушек с укропчиком, сегодня — русских депутатов.
ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛАСТЬ В РОССИИ. КОМУ ВЫГОДНО ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В ХАЛИФАТ
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Эта едрисня уже ржавых привечает!!!??? Интересно, сколько этот мастурбек заплатил за вступление в ЕР??? Судам за снятие ОТЛИЧНОГО РУССКОГО ПАРНЯ ВОЛОНТЕРА!!!???? И ещё интересно, а бабло, на которое этот ржавый из сразии покупает особоозабоченных чинуш Питера откуда взял!!!??? Я уверен, это наркотрафик из Афганистана и через Узбекистан, и не нужно говорить что в ЕР он попал за "красиФФые" узкие глазки!!!! Власть, полиция и т д если не выгонят эту лоббшоблу вместе со ржавыми, это сделает НАСТОЯЩИЙ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!!!! НАМ НЕ НУЖНЫ "КРОКУСЫ"!!!!!!!!!
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2 час.
Evgenija Palette
Да, даже, если они начнут себя "вести нормально", НЕУЖЕЛИ МОЖНО ДОПУСКАТЬ ИХ ДО ВЛАСТИ?...ПОДАРИТЬ НАШУ РОДИНУ ЖИДАМ И АЗИАТАМ?... НЕУЖЕЛИ МОЖНО?
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1 час.
Evgenija Palette
Что говорить... ВСТАВАТЬ НАДО... И прежде всего, сами знаете, против кого...
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1 час.
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