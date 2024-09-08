БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 323 подписчика

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  • Evgenija Palette
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ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛАСТЬ В РОССИИ. КОМУ ВЫГОДНО ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В ХАЛИФАТ

ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛАСТЬ В РОССИИ. КОМУ ВЫГОДНО ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В ХАЛИФАТ

ВАДИМ ЕГОРОВ Ещё вчера они контролировали бизнес соотечественников на рынках, а сегодня баллотируются в депутаты разных уровней, ещё вчера выдавливали с денежных мест русских бабушек с укропчиком, сегодня — русских депутатов.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Эта едрисня уже ржавых привечает!!!??? Интересно, сколько этот мастурбек заплатил за вступление в ЕР??? Судам за снятие ОТЛИЧНОГО РУССКОГО ПАРНЯ ВОЛОНТЕРА!!!???? И ещё интересно, а бабло, на которое этот ржавый из сразии покупает особоозабоченных чинуш Питера откуда взял!!!??? Я уверен, это наркотрафик из Афганистана и через Узбекистан, и не нужно говорить что в ЕР он попал за &quot;красиФФые&quot; узкие глазки!!!! Власть, полиция и т д если не выгонят эту лоббшоблу вместе со ржавыми, это сделает НАСТОЯЩИЙ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!!!! НАМ НЕ НУЖНЫ &quot;КРОКУСЫ&quot;!!!!!!!!!
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2 час.
Evgenija Palette
Да, даже, если они начнут себя &quot;вести нормально&quot;, НЕУЖЕЛИ МОЖНО ДОПУСКАТЬ ИХ ДО ВЛАСТИ?...ПОДАРИТЬ НАШУ РОДИНУ ЖИДАМ И АЗИАТАМ?... НЕУЖЕЛИ МОЖНО?
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1 час.
Evgenija Palette
Что говорить... ВСТАВАТЬ НАДО... И прежде всего, сами знаете, против кого...
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1 час.

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