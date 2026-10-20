Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил департаменту энергетики и ЖКХ в течение недели контролировать все обращения жителей по поводу отопления, поскольку основная часть домов и соцучреждений уже подключена к теплу, но локальные неполадки ещё возможны.