Без денег и боеприпасов Киев падет уже осенью

Американский шатдаун и украинская распутица парализуют наступление ВСУ Константин Ольшанский Фото: DPA/ Global Look Press Администрация Джо Байдена все же решила разыграть «украинскую» карту как козырь на выборах.
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