В ИК-10 Екатеринбурга за неделю изготовили десятки стеллажей и сотни парт

Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области BrisperВ исправительной колонии №10 Екатеринбурга действует участок по обработке листового металла, где изготавливают стеллажи, шкафы и школьные парты, об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.