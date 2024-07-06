Правительство поддержит компании, внедряющие российское ПО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по поддержке компаний, внедряющих отечественное программное обеспечение (ПО), в их числе запуск инструментов поддержки, расширение использования облачных сервисов и подготовка IT-кадров, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на аппарат председателя правительства.
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